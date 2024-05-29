Михаил Якимов: «Новый вице-премьер призван консолидировать работу разных министерств»

Д.т.н., директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, рассказал Vgudok, что нынешний состав Правительства РФ, в которое в качестве вице-премьера, курирующего транспорт, вошёл Виталий Савельев, является уникальным.