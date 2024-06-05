Добрый вечер, Империя, встречаем очередной клин черных лебедей. Пока Сергей Викторович окучивает Западную и Центральную Африку, у нас тут самое время швырять трусы и чепчики в потолок: Турция собралась в БРИКС.
Оттяпывая страны.
Комментарии
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Александр Конкин
Предсказуемо, пиндосы, подгонят авианосец или пару, жабу разобраться с Африканским корпусом...
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22 час.
Людмила Фирстова
Конкин, превзошли уже последний свой "пук" в лужу!!! Статью потрудитесь прочитать!!!! Сейчас уже не пукнул, а обоср....ся в штаны... Статья о Турции и ее вступлении в БРИКС
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22 час.
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