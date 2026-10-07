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Аргументы и Факты

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Сбили 12 БПЛА у Перми: найдены обломки, все детали и последствия

Сбили 12 БПЛА у Перми: найдены обломки, все детали и последствия

В Пермском крае сегодня, 7 октября, отразили очередную атаку украинских беспилотников. Над регионом, который находится примерно в 1500 километрах от границы, было сбито более 10 летательных аппаратов, на местах падения обломков работают экстренные службы.

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