Сколько в России официальных СТО? Цифра удивит

В России насчитывается 117,5 тыс. точек по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей – такую информацию приводит источник на основании статистики по 69 регионам, где сосредоточено около 97% парка российских легковушек.
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