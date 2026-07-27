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Новости Омска

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На боях ММА в Омске заметили среди гостей главу регионального минцифры Дмитрия

На боях ММА в Омске заметили среди гостей главу регионального минцифры Дмитрия Цуканова. В конце 2024 года его арестовали по уголовному делу о растрате.

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