США пытаются колонизировать русский юг

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Комментарии
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Eduard
Помощь нк &quot;ленглиз&quot;.Ха,ха,ха.Тут Запад и напоролс ср своей &quot;помощью&quot;,фиг чего получат!
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18 час.
Дмитрий Бакланов
На Коллективном Западе не знают другого значения, как &quot;помощь - это в долг под проценты&quot;.
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16 час.
Игорь Васиков
Украинцев загнали в резервации, а сейчас загоняют в кабалу. Доскакались! Всех свободных и счастливых назвали &quot;москалями&quot; и запретили ими быть. Но выбор всегда есть! И еще не поздно.
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15 час.
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