Антон Вергун/ТАСС Президент Соединенных Государств Америки Трамп открытым текстом потребовал от террористической организации "Украина" оплаты всей предыдущей помощи, в том числе военной.
США пытаются колонизировать русский юг
Комментарии
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Eduard
Помощь нк "ленглиз".Ха,ха,ха.Тут Запад и напоролс ср своей "помощью",фиг чего получат!
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18 час.
Дмитрий Бакланов
На Коллективном Западе не знают другого значения, как "помощь - это в долг под проценты".
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16 час.
Игорь Васиков
Украинцев загнали в резервации, а сейчас загоняют в кабалу. Доскакались! Всех свободных и счастливых назвали "москалями" и запретили ими быть. Но выбор всегда есть! И еще не поздно.
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15 час.
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