На Коллективном Западе не знают другого значения, как "помощь - это в долг под проценты".

Игорь Васиков

Украинцев загнали в резервации, а сейчас загоняют в кабалу. Доскакались! Всех свободных и счастливых назвали "москалями" и запретили ими быть. Но выбор всегда есть! И еще не поздно.