Отец главы американского Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном и вся их семья восхищаются президентом России Владимиром Путиным, считая его «примером сильного лидера».
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