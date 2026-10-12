Происшествия
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Происшествия

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«Cвязь поколений»: сочинские полицейские и общественники приняли участие в форуме по профилактике правонарушений среди молодежи

В Сочи на базе гимназии №9 имени Н.А. Островского состоялся Межрегиональный форум «Связь поколений»: Наставничество как эффективный метод профилактики безнадзорности и правонарушений среди молодежи.

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