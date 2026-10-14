Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил RTVI, что малые и средние банки смогут делегировать технологическое обслуживание цифровым, электронным центрам либо крупных банков, либо независимым центрам.
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