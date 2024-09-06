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«Цивилизацию в Россию принесли украинцы»: резонансные выказывания Кулебы во главе МИД Украины

«Цивилизацию в Россию принесли украинцы»: резонансные выказывания Кулебы во главе МИД Украины

1,5K прочтений Вчера Верховная рада Украины на заседании 5 сентября большинством голосов поддержала решение министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы уйти в отставку.

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Комментарии
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Лев Добрый
Когда не получается сикать в бутылку с узким горлышком против ветра, в голову Кулёмы приходят дурные мысли!😜👈👍
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