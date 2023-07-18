"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города
Засилье мигрантов является не проблемой, а задачей, которую можно и нужно решить. Все или почти все тут зависит от властей, причем не федеральных, а региональных.
Комментарии
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Вот умеют губернаторы работать и сложные вопросы быстро решать, когда хотят работать.
Не один…, они поближе к столице подбираются. Знакомые в Котельниках жили- сбежали оттуда, сейчас в Лыткарино- там спокойно пока.
Калуга, это конечно хорошо. Но в России сегодня 1112 только ГОРОДОВ. И откуда взять столько умных губернаторов? А ведь есть ещё и "посёлки городского типа"...
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