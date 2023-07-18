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"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города

"Всех, кто ни бе, ни ме по-русски — за решётку": Губернатор Калуги совершил невозможное и заставил всех мигрантов бежать из города

Засилье мигрантов является не проблемой, а задачей, которую можно и нужно решить. Все или почти все тут зависит от властей, причем не федеральных, а региональных.

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Комментарии
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Ирина Черных
Вот умеют губернаторы работать и сложные вопросы быстро решать, когда хотят работать.
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17 мин.
Житель Империи
Не один…, они поближе к столице подбираются. Знакомые в Котельниках жили- сбежали оттуда, сейчас в Лыткарино- там спокойно пока.
Ответить
7 мин.
И
Искандер
Калуга, это конечно хорошо. Но в России сегодня 1112 только ГОРОДОВ. И откуда взять столько умных губернаторов? А ведь есть ещё и &quot;посёлки городского типа&quot;...
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2 мин.

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