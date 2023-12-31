Добрый Мир
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Добрый Мир

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Жена по телефону обматерила выжившего солдата ВСУ за сдачу в плен

Жена по телефону обматерила выжившего солдата ВСУ за сдачу в плен

Жена солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерила оказавшегося в российском плену мужа. Об этом в своем Telegram-канале Елена Соколова.

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Комментарии
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StarPer
У жены обычная хохляцкая натура, а у нас их кто то жалеет, а они за деньги кого хочешь продадут. Зачищать всех под корень.
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