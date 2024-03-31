Сотрудников "Сахарово" увольняют после появления в Сети резонансного видео с непонимающими русского языка, но имеющими сертификат о его знании мигрантами.
Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану
Комментарии
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bobmihal Krylov
Вот кричат Сталинские репрессии! Но, что интересно, после этой чистки, спустя сколько лет, сколько недобитышей вылезло! А если бы ими не занимались? Сегодня узнал, я конечно, что то слышал, но маленький был! Оказывается Хрущь амнистию бендеровцам дал и естественно англосаксы, тут как тут с денежками! И оказывается в 60-х годах на западной Украине, восстание бендеровцев было! Сколько погибло! И тут же Хрущь Крым присоединил! Вот как после этого относится к нему? Действия же ВРАГА!
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11 час.
Владимир
По законам военного времени даже преступники наказываются, если это военное время объявлено. Не в соцсетях. Это по закону. А не по придумкам.
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11 час.
Татьяна Леухина
Коррупцию надо пресекать на корню! А парню обратить в Следственный Комитет с эти видео.
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10 час.
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