Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану

bobmihal Krylov

Вот кричат Сталинские репрессии! Но, что интересно, после этой чистки, спустя сколько лет, сколько недобитышей вылезло! А если бы ими не занимались? Сегодня узнал, я конечно, что то слышал, но маленький был! Оказывается Хрущь амнистию бендеровцам дал и естественно англосаксы, тут как тут с денежками! И оказывается в 60-х годах на западной Украине, восстание бендеровцев было! Сколько погибло! И тут же Хрущь Крым присоединил! Вот как после этого относится к нему? Действия же ВРАГА!