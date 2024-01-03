Сыроварни, винодельни и фермы: гастротуризм набирает популярность в России

Внутренний туризм в России побил рекорды доковидного 2019 года. За прошлый год только в Москве рост составил уже больше 5%, аналогичная ситуация и в других регионах, причем многие выбирают довольно неожиданные развлечения вместо горнолыжных курортов, катков или поездок к достопримечательностям.