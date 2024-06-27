Словакия не отправит солдат на Украину, но поможет Зеленскому снарядами

Президент Словакии Пётр Пеллегрини в ходе визита в Чехию пообещал содействовать чешской инициативе по доставке артиллерийских снарядов режиму Зеленского, но отверг возможность отправки словацких солдат на Украину даже в роли военных инструкторов.
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