Словакия не отправит солдат на Украину, но поможет Зеленскому снарядами

Президент Словакии Пётр Пеллегрини в ходе визита в Чехию пообещал содействовать чешской инициативе по доставке артиллерийских снарядов режиму Зеленского, но отверг возможность отправки словацких солдат на Украину даже в роли военных инструкторов.