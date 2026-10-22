Агата Муцениеце выступила в популярном московском театре-кабаре Crave после рождения третьего ребёнка — от своего нынешнего мужа, музыканта Петра Дранги.
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