Мой секрет: Как без диет выгляжу худее на 2 размера

В этом выпуске хочу поделиться с вами небольшим секретом, который помогает мне выглядеть стройнее на 2-3 размера (! БЕЗ ДИЕТ) и скрыть целлюлит, учитывая, что на данный момент, мой вес составляет около 90 килограмм при росте 163 сантиметров.