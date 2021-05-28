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Мой секрет: Как без диет выгляжу худее на 2 размера

Мой секрет: Как без диет выгляжу худее на 2 размера

В этом выпуске хочу поделиться с вами небольшим секретом, который помогает мне выглядеть стройнее на 2-3 размера (! БЕЗ ДИЕТ) и скрыть целлюлит, учитывая, что на данный момент, мой вес составляет около 90 килограмм при росте 163 сантиметров.

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