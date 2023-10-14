PLOS One: неандертальцы тушили черепах и ели жареные кедровые орехи

Итальянские ученые из Трентского университета изучили кухню и кулинарные привычки неандертальцев. Специалисты пришли к выводу, что древние предки современных людей были более развиты, чем о них принято думать.
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