Разработчики ARK: Survival Ascended назвали дату выхода следующего бесплатного допол...

Разработчики ARK: Survival Ascended назвали дату выхода следующего бесплатного дополненияРемейк популярного выживальщика ARK: Survival Evolved с доисторическими динозаврами и передовыми технологиями на днях получил первое бесплатное дополнение.
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