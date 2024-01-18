Samsung презентовал новую линейку смартфонов Galaxy S24. Они получили функции на базе ИИ

Южнокорейская компания Samsung представила семейство смартфонов нового поколения — модели Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 UltraГлавной особенностью новой линейки гаджетов в Samsung назвали технологию искусственного интеллекта — глава мобильного подразделения компании Тэ Мун Ро заявил, что выход Galaxy S24 ознаменовал начало нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах.
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