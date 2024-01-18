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Samsung презентовал новую линейку смартфонов Galaxy S24. Они получили функции на базе ИИ

Samsung презентовал новую линейку смартфонов Galaxy S24. Они получили функции на базе ИИ

Южнокорейская компания Samsung представила семейство смартфонов нового поколения — модели Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 UltraГлавной особенностью новой линейки гаджетов в Samsung назвали технологию искусственного интеллекта — глава мобильного подразделения компании Тэ Мун Ро заявил, что выход Galaxy S24 ознаменовал начало нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах.

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