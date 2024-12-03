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Русский Днепропетровск

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Битва за Великую Новоселку: драп из этого укрепрайона будет иметь самые тяжелые последствия ВСУ

Радомир Маркуш 2 декабря 2024 г., 21:30   Бандеровцы не могут остановить продвижение российских войск ни на Кураховском, ни на Покровском направлении Согласно поступающей информации, бойцы нашей группировки «Восток», организовав дерзкий рейд в тыл Великой Новосёлке, расширили зону контроля юго-западнее Раздольного и высадили десант в Новом Комаре, откуда до центрального укрепрайона ВСУ всего 2 километра.

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