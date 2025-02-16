Стали известны даты проведения юбилейного Санкт-Петербургского книжного салона

Он развернется на Дворцовой площади Юбилейный, XX Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году пройдет с 22 по 25 мая, передает пресс-служба Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
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