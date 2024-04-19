Екатеринбургскому застройщику разрешили снести легендарный стадион

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, ФедералПресс. Комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила снос легкоатлетического стадиона и футбольного поля в парке РТИ в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет.
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