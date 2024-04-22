У Москвы теперь есть основания принять симметричные меры США приняли неправовое решение в отношении российских активов, совершив их кражу.
Володин заявил, что Вашингтон совершили кражу российских активов
Комментарии
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Владимир Карпов
А чего Россия размещала там активы ??? Ведь самодурство США давно всем известно и о возможности таких таких грабительских действий США было известно давно !!! Так чего же мы раньше не шевелились и всё ждали, пока вожжи под хвост не попадут ??? Может хватит уже тянуть кота за хвост ???
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