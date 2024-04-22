Володин заявил, что Вашингтон совершили кражу российских активов

Владимир Карпов

А чего Россия размещала там активы ??? Ведь самодурство США давно всем известно и о возможности таких таких грабительских действий США было известно давно !!! Так чего же мы раньше не шевелились и всё ждали, пока вожжи под хвост не попадут ??? Может хватит уже тянуть кота за хвост ???