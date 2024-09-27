Новейшая атомная подлодка затонула в доке

Новейшая атомная подводная лодка затонула прямо около причала, сообщает Reuters 27 сентября. По данным агентства, инцидент произошел в мае-июне в Китае, а сейчас об этом рассказал источник в вооруженных силах США.
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