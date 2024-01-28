Певец Данко женился после многолетнего романа

Певец Данко и диджей Мария Силуянова решили сочетаться узами брака, исполнив давнюю мечту девушки. Мария находится уже несколько лет в отношениях с Данко, который заботится о ее сыне Руслане от предыдущего союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии