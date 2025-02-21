Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что, если бы украинский политик Владимир Зеленский действительно был любим народом, он провел бы выборы.
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