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Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского

Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что, если бы украинский политик Владимир Зеленский действительно был любим народом, он провел бы выборы.

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