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Царьград

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Игумен православного монастыря в Германии рассказал о венчании офицера Бундесвера

Игумен православного монастыря в Германии рассказал о венчании офицера Бундесвера

Военнослужащий свободно говорит по-русски и имеет русские корни.Настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе (земля Бранденбург) игумен Даниил (Ирбитс) сообщил, что по православному обряду обвенчал действующего немецкого офицера.

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