Игумен православного монастыря в Германии рассказал о венчании офицера Бундесвера

Военнослужащий свободно говорит по-русски и имеет русские корни.Настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе (земля Бранденбург) игумен Даниил (Ирбитс) сообщил, что по православному обряду обвенчал действующего немецкого офицера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии