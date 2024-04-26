Работы по капремонту помещения для киберспортивного клуба на Краснохолмской набережной завершены

В компьютерном клубе Ployka на Краснохолмской набережной завершился капитальный ремонт. Нежилое помещение площадью почти 90 квадратных метров было подобрано и отремонтировано специально для размещения этой организации, ведущей активную работу по развитию и популяризации киберспорта.