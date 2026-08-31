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Татар-информ

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Американский журналист опроверг слухи о переговорах «Филадельфии» с Шипачевым

Американский журналист опроверг слухи о переговорах «Филадельфии» с Шипачевым

Фото: ak-bars.ru Американский журналист PHLY Sports Чарли О’Коннор назвал фейком информацию о возможном переходе российского нападающего Вадима Шипачева в клуб НХЛ .

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