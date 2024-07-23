Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области предстанет перед судом за взяточничество и отмывание денег

Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области предстанет перед судом по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
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