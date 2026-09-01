Сотрудники Госавтоинспекции Смоленской области провели профилактическую акцию «ПДД на 5+»

1 сентября сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» посетили торжественные линейки, приуроченные к началу нового учебного года, в образовательных организациях города Рославля.
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