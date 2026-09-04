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Пользователи Сети составили список того, что нужно успеть сделать до 40 лет

Пользователи Сети составили список того, что нужно успеть сделать до 40 лет

Все мы слышали про кризис среднего возраста, но за этой фразой стоит нечто большее, чем покупка спортивной машины или смена имиджа.

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