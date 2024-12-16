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Каракаев сообщил, что Россия планирует запуск ракет на максимальную дальность

Каракаев сообщил, что Россия планирует запуск ракет на максимальную дальность

Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в беседе с газетой "Красная звезда".

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