Каракаев сообщил, что Россия планирует запуск ракет на максимальную дальность

Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в беседе с газетой "Красная звезда".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии