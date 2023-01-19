На объектах ЮВО в Ростовской области отопительный период проходит без сбоев

Военные городки, находящиеся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы, обеспечены топливно-энергетическими ресурсами, необходимыми для бесперебойного функционирования объектов коммунального назначения.
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