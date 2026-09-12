Осенняя инфляция может больно ударить по карманам россиян: эксперты рассказали, что будет с ценами

Эксперты рассказали, что будет с ценами осенью Иллюстрация "Блокнот" Осенние месяцы могут привести к ускорению потребительской инфляции.
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