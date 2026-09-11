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ВСУ желают пополнить бывшими военнопленными

ВСУ желают пополнить бывшими военнопленными

Украинские военкоматы (ТЦК) рассылают повестки освобождённым из российского плена. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков .

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