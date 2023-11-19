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Двое мужчин пострадали после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

Двое мужчин пострадали после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

В Белгородской области двое мужчин получили ранения ног после атаки вражеского дрона-камикадзе.Губернатор Вячеслав Гладков 18 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что атака ВСУ была совершена на поселок Горьковский Грайворонского городского округа.

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