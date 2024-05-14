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Родри по 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Не лучшая игра «Ман Сити». Ортега невероятен, лучший вратарь мира. Еще ничего не решено»

«Было невероятно, отмечу характер. Мы знаем, что это была не лучшая игра, но мы должны говорить о заменах.

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