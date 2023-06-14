Спасатели ликвидировали возгорание в здании Общественной палаты РФ

В центре Москвы на Миусской площади произошел пожар в здании Общественной палаты РФ. Согласно предварительным данным, задымление было зафиксировано на первом этаже, что вызвало активизацию экстренных служб, об этом сообщает Telegram-канал 112.
В центре Москвы на Миусской площади произошел пожар в здании Общественной палаты РФ. Согласно предварительным данным, задымление было зафиксировано на первом этаже, что вызвало активизацию экстренных служб, об этом сообщает Telegram-канал 112.
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