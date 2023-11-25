Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз обстреляли Донецк. Об этом 25 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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