Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз обстреляли Донецк. Об этом 25 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».