Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 142 подписчика

Геофизики нашли признаки скрытых помещений у гробницы Тутанхамона

Геофизики нашли признаки скрытых помещений у гробницы Тутанхамона

Предполагаемое продолжение гробницы Тутанхамона. Серым показаны известные помещения, желтым и фиолетовым — гипотетические / © Nature, по данным GBG Group Группа под руководством археолога Мамдуха эль-Дамати из Университета Айн-Шамс представила результаты обследования гробницы KV62 в Долине царей.

Вернуться к статье