Геофизики нашли признаки скрытых помещений у гробницы Тутанхамона

Предполагаемое продолжение гробницы Тутанхамона. Серым показаны известные помещения, желтым и фиолетовым — гипотетические / © Nature, по данным GBG Group Группа под руководством археолога Мамдуха эль-Дамати из Университета Айн-Шамс представила результаты обследования гробницы KV62 в Долине царей.
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