70-летняя женщина попала под машину на улице Староникитской в Туле

В Туле в 11:45 утра 22 мая на улице Староникитской пожилая женщина попала под машину. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле FORD TRANSIT наехал на 70-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
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