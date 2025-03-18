Единственный летающий танк в истории: как в СССР создали А-40

Автор этого проекта – знаменитый советский авиаконструктор Олег Антонов, под руководством которого, в частности, были созданы несколько десятков видов транспортных, пассажирских и многоцелевых самолетов класса Ан.
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