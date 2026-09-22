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Начо о судействе в матче «Реала» и «Атлетико»: «Хочется верить, что это не подстроено специально. С двумя красными игра была бы другой. Моуринью говорит то, что думает – многим это не нравится»

Бывший защитник «Реала»  Начо Фернандес высказался о жалобах Жозе Моуринью на судейство в матче между «сливочными» и «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги (1:2).

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