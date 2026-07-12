В 1968 году Куба добила последние частные предприятия, погрузившись тем самым в долгий период социалистического неустройства.
Куба прощается с социализмом
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Лишь бы экспертов не приглашали.
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4 н.
Валерий Павлишин
Логическая чушь: т. н. коммунисты в СССР и на Кубе строили т. н. социализм, чтобы его затем превратить в т. н. коммунизм. Не имея представления о том, что такое то и другое. Болтуны типа комбайнеров Хрущева и Горбачева.
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4 н.
ВП
Валерий Павлишин
Болтуны типа деревенских дурачков Хрущева и Горбачева.
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4 н.
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