Куба прощается с социализмом

Валерий Павлишин

Логическая чушь: т. н. коммунисты в СССР и на Кубе строили т. н. социализм, чтобы его затем превратить в т. н. коммунизм. Не имея представления о том, что такое то и другое. Болтуны типа комбайнеров Хрущева и Горбачева.