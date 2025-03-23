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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джошу Гидди не хватило 2 перехватов для квадрупл-дабла в игре с «Лейкерс»

За 33 минуты на паркете 22-летний защитник «Чикаго» набрал 15 очков (5 из 11 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 10 подборов, 17 передач и 8 перехватов.

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