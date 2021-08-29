Байден проговорился. Секретная программа ЦРУ и взрывы в Афганистане: всё сошлось

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБайден проговорился. Секретная программа ЦРУ и взрывы в Афганистане: всё сошлось Серия терактов в Кабуле, охваченном лихорадкой бегства на Запад десятков тысяч афганцев, поистине впечатляющая.Вернуться к статье2013НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан БаратовСогласен.Владимир СоловьевЛюдоедская политика США.mark nikitinИгорь КузнецовКонтроль талибов в столице Афганистана не положил конец войне между различными группировками. Заявление о формировании органов власти на коалиционной платформе не означает что всех устроит представительство их в парламенте. А США будут снабжать различные группировки оружием и поддерживать "тлеющий костёр".mark nikitinLiudmila Kosteley (Моисеева)Вот то, что Байден не помнит, что говорил, и говорит о его болезни. Мне искрене жаль его, судя по фото, сильно переживает. Хотя, по сути, это не он виноват. Все эти организации уже существовали, когда он стал Президентом. Стыдно должно быть тем, кто прячется за его спиной. Думаю, это известно многим. Что ОНИ скажут, при встречи с СОЗДАТЕЛЕМ.mark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Оккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво Р стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.Liudmila Kosteley (Моисеева)Спасибо. Я подозревала это. Иногда появляется желание, ничего не писать и не делать. Пишишь в пустоту. Но получив какую -нибудь информацию, всё же передаю в сети. Иногда бывает противно от споров...Дело в том, что я примерно отошла ото всего этого, в 1989 году. Я знала, что будет кризис. Всех знакомых предупреждала. Но как обычно, никто не верил. Интернета тогда такого не было. Пришлось уехать на дачу с детьми и заняться приготовлением к Кризису. Ну а с августа 1991 по октябрь 1993 были кое-какие дела ещё в России. А с октября 1993 занимаюсь в основном работами и информацией.Вне РФ. Некоторую пишу в сети.Ну, конечно, из-за такого отношения я почувствовала, что всё напрасные потуги, поэтому думаю, лучше в политику не лезть, бесполезно. Просто иногда не выдерживаю. И иногда весьма сожалею, что приходиться выслушивать неприятное.Вот и довели наши почти все страны в борьбу между собой и гонку вооружения. Кто, кого подчинит.Нет бы просто заняться благосостоянием народа, в своих странах. Жизнь итак короткая, а её ещё и искусствено укорачивают.Я писала, когда были выборы,в США, что Байден болен, зачем его было ставить Президентом. Поэтому и была опять за Трампа.Но видно кому-то выгодно, быть кукловодом, и ни за что не отвечать. Сидеть в тени. Его используют. Это всё грязные игры. Поэтому я вот сейчас поддержала проект С.Шойгу, тем более, что лет 10 назад, мы тоже сделали часть такого же проекта. При встрече с НЛОшником в 1993, в ЮАР, я как раз и получила эту информацию, что надо укреплять границы Сибири, иначи мы её потеряем и без войны. У нас её просто отожмут. Ну и этот проект, как-то отвлечёт людей от такой жизни, куда мы катимся. К ядерной войне.Вот я сейчас против этих всех "мелких" передряг, особенно с Европой,. Если и так дальше пойдёт, то мы просто будем и в Европе иметь, такой же Афганистан.Ну меня Европа пока очень тоже интересует, не только Россия.Ещё раз, спасибо Вам. Хоть немного успокоили.Когда знаешь, обстановку, не так обидно. А то, чувствуешь себя балванкой.mark nikitinmark nikitinВалерий ФедосеевЕсли я не ошибаюсь то аглицкой разведкой руководят евреи из Одессы. Эта практика у них ещё с XIX века, в пиндосрани тоже самое.Виктор ИвановЯ удивлён. Такая возможность свалить ЦРУ и МИ6 весь бардак в стране, не использую печенегов и половцев и на тебе, автор упомянул только отравление Навального. Вся статья насмарку.mark nikitinБОБорис ОсиповГеннадий ШалавеюсКогда же Россия начнёт прессовать этих чмошников и заявит, что РОССИЯ - ЭТО СТРАНА КОТОРУЮ НИКОМУ НЕ УДАВАЛОСЬ И НЕ УДАСТСЯ НАГНУТЬ!Valdemaras OrlauskasКак мило - автор Талибан поставил на равных с ИГИЛ. Теперь с Талибаном Москва собирается договариваться, близок час, когда признают Талибан дружественной организацией. Значит ли это, что при выгоде сотрудничества и ИГИЛ Россия признает компаньоном? Бледно будет тогда выглядеть автор этих обличений. Впрочем, чему удивляться - совсем недавно и США называлали партнёрами в Кремле, как ловко меняются понятия у властей.Павел ЛазаревАльбина КолесниковаАмерика всегда была врагом России, нам не следует расслабляться.Алла ДубининаВ борьбе за свою гегемонию штаты готовы утопить в крови целые страны. Когда СССР победил Гитлера, они тут же закрутили гайки у себя , не дай бог американцы осознают почему победа была за нами, а не Европой которая под него легла... Их ничего ничему не научит- единственное что теперь им придется долго смывать позор за Афганистан. Сколько проклятий прозвучит в спину предателям и трусам!СКСергей Ковалевавтору респект! в точку!Комментировать
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