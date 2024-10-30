Иркутские истории. Родился с глобусом в руке

«…в Иркутске, натыкаясь на «кости», немедленно вспоминали о Географическом обществе. Предприниматель Курбатов доставил в музей найденные в Тайтурке зубы мамонта и носорога, рог быка, да, кстати, прихватил собственный свой презент — заспиртованную голомянку.