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Иркутские истории. Родился с глобусом в руке

Иркутские истории. Родился с глобусом в руке

«…в Иркутске, натыкаясь на «кости», немедленно вспоминали о Географическом обществе. Предприниматель Курбатов доставил в музей найденные в Тайтурке зубы мамонта и носорога, рог быка, да, кстати, прихватил собственный свой презент — заспиртованную голомянку.

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