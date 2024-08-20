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Мышь, которая невесомее пушинки: обзор игровой новинки Zeromouse V35 весом всего 16 грамм

Мышь, которая невесомее пушинки: обзор игровой новинки Zeromouse V35 весом всего 16 грамм

Мышь Zeromouse V35 стала невесомой игровой революцией. Когда речь заходит об игровых аксессуарах, зачастую внимание сосредоточено на таких аспектах, как чувствительность, количество программируемых кнопок и, конечно, дизайн.

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